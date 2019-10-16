Yanan tırın şoka giren sürücüsü dorseye tırmanarak ipleri kurtarmaya çalıştı

Olay, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den İstanbul'a ip taşıyan Kadir Özhan (50) idaresindeki 34 YK 173 plakalı tırın, Doğu Gişeleri'ne yaklaşık 100 metre mesafede lastiği patlaması sonucu dorse kısmında yangın çıktı.
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