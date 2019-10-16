Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.10.2019 00:49
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 00:49

Yanan tırın şoka giren sürücüsü dorseye tırmanarak ipleri kurtarmaya çalıştı

Bolu’da dorsesinde çıkan tır nedeniyle Otoyolu trafiğe kapatıldı. Şoka giren tır sürücüsü, ekiplerin söndürme çalışması devam ederken, dorseye tırmanarak ipleri kurtarmaya çalıştı. Polis ekipleri ve çevredekilerin uyarısı üzerine Özhan, dorseden indirildi.



Olay, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den İstanbul'a ip taşıyan Kadir Özhan (50) idaresindeki 34 YK 173 plakalı tırın, Doğu Gişeleri'ne yaklaşık 100 metre mesafede lastiği patlaması sonucu dorse kısmında yangın çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYanan tırın şoka giren sürücüsü dorseye tırmanarak ipleri kurtarmaya çalıştı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri