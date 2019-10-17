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'Çet'in mücadele! davasında dördüncü duruşma yapıldı

davasında dün dördüncü duruşma yapıldı. Uzmanı Prof. Dr. , genç kızın uğradığını açıkladı. Mahkeme, ve 'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma tarihine ertelendi.

'Çet'in mücadele!
Tarihler 29 Mayıs 2018'i gösterdiğinde Ankara'da korkunç bir olay gerçekleşti. Üniversite öğrencisi Şule Çet (23) bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Sır olayın ardından Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) kelepçelendi. Tutuklu yargılanan sanıklar, dün 4. kez mahkemedeydi.



Olay yerinde yaptığı inceleme sonrası rapor hazırlayan Uzmanı Prof. Dr. , duruşmada şunları söyledi: "Düştükten sonra dar elbisenin yarıya kadar kıvrılması mümkün değil. Bu, bize 'in atılmadan önce yarı çıplak olduğunu ve atılmadan önce uğramış olabileceğini gösteriyor." Mahkeme, dudak okuma sonucunun beklenmesine karar verdi...



Mahkeme, ve 'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma tarihine ertelendi.

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