Tarihler 29 Mayıs 2018'i gösterdiğinde Ankara'da korkunç bir olay gerçekleşti. Üniversite öğrencisi Şule Çet (23) bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Sır olayın ardından Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) kelepçelendi. Tutuklu yargılanan sanıklar, dün 4. kez mahkemedeydi.
Olay yerinde yaptığı inceleme sonrası rapor hazırlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir, duruşmada şunları söyledi: "Düştükten sonra dar elbisenin yarıya kadar kıvrılması mümkün değil. Bu, bize Şule Çet'in atılmadan önce yarı çıplak olduğunu ve atılmadan önce cinsel saldırıya uğramış olabileceğini gösteriyor." Mahkeme, dudak okuma sonucunun beklenmesine karar verdi...
Mahkeme, Berk Akand ve Çağatay Aksu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 20 Kasım tarihine ertelendi.
Olay yerinde yaptığı inceleme sonrası rapor hazırlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir, duruşmada şunları söyledi: "Düştükten sonra dar elbisenin yarıya kadar kıvrılması mümkün değil. Bu, bize Şule Çet'in atılmadan önce yarı çıplak olduğunu ve atılmadan önce cinsel saldırıya uğramış olabileceğini gösteriyor." Mahkeme, dudak okuma sonucunun beklenmesine karar verdi...
Mahkeme, Berk Akand ve Çağatay Aksu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 20 Kasım tarihine ertelendi.
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