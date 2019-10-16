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  • 16.10.2019 21:05
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 21:21

Ümraniye'de korkutan ! Alevler gökyüzünü kapladı

Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken atölye kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Dudullu Mahallesi, Yakamoz Sokak'taki bir mobilya atölyesinde, saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Tek katlı atölyenin çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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