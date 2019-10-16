Alınan bilgiye göre, Yukarı Dudullu Mahallesi, Yakamoz Sokak'taki bir mobilya atölyesinde, saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tek katlı atölyenin çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.