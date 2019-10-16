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  • 16.10.2019 20:06
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 20:21

: 'da pompalı kamerada

'da kaldırım kenarında oturan 'a (25), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'ndeki Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarında oturan , kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Doğan, bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, başında şapka ve yüzünü gizleyen saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Doğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Acil servise alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğun öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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