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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 21:17

MPİ 16 Ekim çekiliş sonuçları duyuruldu! 2. kez devreden ikramiye tutarı 1 milyon 792 bin lira

9 Ekim Çarşamba günü yapılan çekilişlerde 2. kez devretti. Devreden ikramiye tutarı ise 1 milyon 792 bin lira olarak açıklandı. Bugün Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından 16 Ekim açıklandı. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte 16 Ekim ...

16 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları duyuruldu!

Her hafta Şans Topu'nun çekilişleri ikramiye kazanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 9 Ekim tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde 1 milyon 792 bin lira tutarındaki ikramiye bu haftaya devretmişti. Devir tutarının artmasıyla birlikte gözler 16 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte MPİ 16 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları...

16 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 3 - 11 - 17 - 23 - 31 ve + 5

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