Her hafta Şans Topu'nun çekilişleri ikramiye kazanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 9 Ekim tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde 1 milyon 792 bin lira tutarındaki ikramiye bu haftaya devretmişti. Devir tutarının artmasıyla birlikte gözler 16 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte MPİ 16 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları...

16 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 3 - 11 - 17 - 23 - 31 ve + 5