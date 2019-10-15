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  • 15.10.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:11

Yasak aşk i! 'de kadın 2 sevgilisiyle birlikte tutuklandı

'de 4 Ağustos 2014 yılında üzüm bağında tabancayla vurularak öldürülen ’in (32) i, jandarmanın çalışmasıyla 5 yıl sonra aydınlatıldı. Taşdöğen’in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan eşi  ile iki sevgilisi tutuklandı.

Yasak aşk cinayeti! 2 sevgilisiyle birlikte tutuklandı

Olay, 4 Ağustos 2014 yılında Buldan ilçesinin Doğanköy Mahallesinde üzüm bağında meydana gelmişti. 2 çocuk babası çiftçilik yapan , kendisine ait üzüm bağında çalışırken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üzüm bağında olan eşi (35) jandarma tarafından gözaltına alınmış, ancak ifadesinde eşinin öldürülmesiyle ilgili ateş eden kişiyi görmediğini söylemişti. Ayşe Taşdöğen, daha sonra serbest bırakıldı. e kurban giden Veli Taşdöğen'in öldürülmesi faili meçhul kalmıştı.

CİNAYET 5 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (), 5 yıldır faili meçhul kalan ve çözülemeyen Veli Taşdöğen'in cinayet dosyasını tekrar ele aldı.

Olayın yaşandığı üzüm bağında Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleriyle birlikte JASAT ekipleri tekrar inceleme yaptı, deliller detaylı şekilde ele alındı. JASAT ekibi, Veli Taşdöğen cinayeti ile ilgili eşi Ayşe Taşdöğen'in üzerinde yoğunlaştı. Olayla ilgili tekrar Doğanköy Mahallesinde çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Olayla ilgili Ayşe Taşdöğen'in çelişkili ifadeler vermesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Olayı çözmek için yaklaşık 6 aydır çalışma yapan jandarma ekibi, Ayşe Taşdöğen'in yasak aşk yaşadığını ortaya çıkardı.

EŞİ VE İKİ SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ayşe Taşdöğen'in ardından 5 yıl önce yasak aşk yaşadığı akrabası de (35) gözaltına alındı. Ayşe Taşdöğen'in 2017 yılında doğan çocuğunun babası olan ve cinayetle ilgili bilgisi olduğu tespit edilen Arif Taşdöğen'den sonraki sevgilisi ve üçüncü çocuğunun babası da (45) gözaltına alındı. Sorgularının ardından Adliye'ye sevk edilen Ayşe Taşdöğen cinayete azmettirmek iddiasıyla, Arif Taşdöğen adam öldürmek iddiasıyla ve Ömer Yorulmaz ise olayı gizlemek iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAY
Denizli'nin Buldan ilçesinde, 4 Ağustos 2014'te Doğanköy Mahallesi'nde üzüm bağında çalışmaya giden iki çocuk babası Veli Taşdöğen (32), kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateşte hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 5 yılda katil zanlıları bulunamamıştı.




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