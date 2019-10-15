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  • 15.10.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:53

Son dakika: Eski bakanlardan hayatını kaybetti! Ali Topuz kimdir?

Son dakika haberine göre beyin kanaması nedeniyle şubat ayından bu yana hastanede tedavi gören 87 yaşındaki , dün gece hayatını kaybetti.

Eski bakan hayatını kaybetti

Eski bakanlardan , 87 yaşında 'da vefat etti. Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz, dün gece saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Topuz'un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların 'da bulunan oğlu Ender Topuz'un 'ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

'nin Çayeli ilçesinde 1932'de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Ali Topuz, iki çocuk babasıydı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ
CHP Genel Başkanı Kemal , Ali Topuz'un yaşamını yitirmesinin ardından mesaj yayınladı.

Twitter'dan mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
''Örnek siyaset ve devlet adamı kimliğiyle tanınan, ülkemize ve partimize önemli katkılar sunan eski bakanımız Ali Topuz'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı dilerim.''

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