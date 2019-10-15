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  • 15.10.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 13:49

’nda çalışan ’ye hakaret eden ’in yargılanmasına yarın başlanacak

’ndan ’a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan ’ye hakaret eden yolcu ’in, “hakaret” ve “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak.

'nda 25 Nisan 2019'da 'a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen , havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi ile tartıştı.

Diğer yolcuların çektiği tartışma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Esenç hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede Esenç'in, "hakaret" ve ""halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Kabul edilen iddianame sonrası sanık Fatma Funda Esenç'in yargılanmasına Gaziosmanpaşa 'nde yargılanmasına yarın başlanacak.

"STRES ALTINDAYDIM"
Yayınlanan görüntülerde Esenç'in Tuğçe Sevi'ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları. ... kadar aklını çalıştır" diyor. Sevi'nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek üstüne yürümesinin ardından Esenç, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek geri çekiliyor. Görüntülerde diğer yolcuların da Esenç'e tepki gösterdiği duyuluyor.

Sanık Esenç, iddianamede yer verilen ifadesinde, olay anında stres altında olmasından dolayı suça konu kelimeleri kullandığını savunarak, "Çingene" kelimesini de "saldırgan" anlamında kullandığını ileri sürdü.

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