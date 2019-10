Isparta'nın Keçibornu İlçesi'ne bağlı Kuyucak Köyü, mis gibi kokan lavanta bahçeleriyle ün kazandı. Köyde lavanta bahçesi olan Ziya Doğan (71), bu yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Doğan, yaklaşık 2 ay önce bahçesinde bulduğu altın dolu kutunun sahibini aramaya başladı. Ancak altınların sahibine bir türlü ulaşılamadı.







Doğan, gelecek sezon sonuna kadar sahibi çıkmadığı takdirde, kutuyu jandarmaya vereceklerini ya da bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını açıkladı. "Geçen ağustos ayında bulunmuştu. Her tarafa haber verdik. Geri dönüş yapan olmadı. 2020 yılı sezon sonuna kadar elimizde bekleteceğiz. Sahibi çıkmadığı takdirde yetkili kişilerle görüşeceğiz. Bağış şeklinde bu kutuyu teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.







CANIM ANNEM

Anne Ceylan Baştu, teneffüslerde oğlunun yanından bir an bile ayrılmıyor.

İzmir Karşıyaka'da yaşayan Ceylan-Barış Baştu çiftinin çocukları Kaan Mete, bedensel engelli dünyaya geldi. Çift, bacakları tutmayan ve gözleri görmeyen oğulları için tüm imkanlarını seferber etti.







Anne Ceylan Baştu, Kaan'ı her gün kendisi okuluna götürüp getirdi. Teneffüslerde oğlunu dışarı çıkartıp oyun oynattığını söyledi. "Her türlü fedakarlığa hazırım. Kaan her şeye değer" dedi.







NOTALARIN BİRİNCİSİ

İstanbul'da yaşayan İdil Atlıer (12), piyano çalmaya başladığında henüz 6 yaşındaydı. Müziğe olan yeteneğiyle başarı merdivenlerini bir bir tırmandı. Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. Atina ve Viyana'da binlerce müziksevere konser veren İdil, hedefinin yeni birincilikler olduğunu vurguladı. "Konser piyanisti olmak istiyorum" ifadesini kullandı.



200 LİRA ÇALDI TUTUKLANDI

Kayseri'de hırsız Ömer A. (19) geçtiğimiz gün Kocasinan İlçesi'ndeki Çınar Camii'nin bağış kutusundan 200 lira çaldı. O anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. İmamın haber vermesi üzerine ekipler kısa sürede hırsızı yakaladı. Gözaltına alınan Ömer A, tutuklandı.



BU VAHŞETİ DURDURUN

Bursa İnegöl'de temizlik işçileri poşet içerisinde yanmış kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı saptandı. Hayvan severler, yaşanan bu vahşete büyük tepki gösterirken savcılık soruşturma başlattı.



2 BİN YILLIK OPERASYON

Bursa'da jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında şüpheli aracı durdurup arama yaptı. Bagajda 1 adet mozaik tabloya ulaşıldı. Tablonun 2 bin yıllık olduğu ve maddi değerinin 100 bin dolar olduğu saptandı.



GİTARDAN ZEHİR ÇIKTI

Polis, zehir tacirlerine göz açtırmadı. Bursa'da dün sabah yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu gitarın içine sakladığı saptandı.







ADALET YERİNİ BULACAK!

Ankara'da 29 Temmuz'da cinayete kurban giden anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, Karaman'ın erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür T. (46) hakkında 'tasarlayarak adam öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırladı. İddianamede şu ifadeler kullanıldı: Özgür T, olay günü eve yanında getirdiği kendisine ait olan, iki adet A...... ve bulantı ilacı Z.... isimli ampulleri, yine çantasındaki enjektör ile Ayşe Karaman'ın sol el üstüne damar yolu açmak suretiyle uyguladığını kabul etmiştir. Genç kızın yakınları ise sosyal medyada "Adalet yerini bulacak" şeklinde Tweet'ler attı...







Özgür T.'nin olay gecesi saat 01.18'de elinde çantayla eve geldiği ortaya çıktı.







PESKORT!

Adana'da Mehmet Can Y. (21), eskort sitelerine girdi. Farklı günlerde beş kadını evine davet etti. Gelen her kadına da silah çekti. Hepsinin parasını gasp etti. Bu şekilde kredi kartı borcunu ödedi. Kadınlardan birinin ihbarı üzerine ise dün enselendi. Toplam 9 bin lira çalan genç, adliyeye sevk edildi.









O KATİLLERE MÜEBBET

İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde Emra Yaşar ve Erhan Kurdal tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve 47 yıl 6'şar ay hapis istendi.







2 KİŞİYE 268'ER BİN

On bilen 2 kişi 268'er bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 730'ar, 8 bilenler 196'şar, 7 bilenler 27'şer, 6 bilenler 4'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira alacak.







ESKİ KOCAMDAN KURTULAMIYORUM

Cinayete kurban gitmek istemeyen bir kadın daha yardım çığlığı attı... Dört kız çocuk annesi Ayşe Özkaya, eski eşinin kendisini 'Konsomatris' olarak çalışmaya zorladığını ve cezaevine girdiği sırada, ilk fırsatta evden evlatlarıyla kaçtığını anlattı. "Sürekli şehir değiştiriyorum. Ama yine buluyor. Hayati tehlikem var" diyerek yardım çağrısı yaptı...







HAKKINI HELAL 'AT'

Geleneksel Spor Dalları Federasyon programı kapsamında Ankara'da yapılacak olan ve Erzurum'dan 7 kulübün katılacağı Türkiye Şampiyonası eleme turu hazırlık maçında, talihsiz bir olay yaşandı. Uzmanlar Atlı Spor Kulübü sporcusu Murat Sayım'ın atı Kanun Kaya, ayağını kırdı. Atın uyutulacağı açıklandı. Oldukça üzgün olan Sayım, "Hakkını helal et canım atım" diyerek ağladı...







BİSİKLETTEN DÜŞTÜ, ÖLDÜ

Konya Hüyük'te dün ana sınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Raşit Selim İdare, Akdağ Mahallesi'nde bisikletini kullanırken eğimli yolda hakimiyetini kaybedip, traktöre çarptı. Kafasını aracın basamağındaki merdivene vurup, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan minik yavru, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.







SEVDİĞİ KIZ İÇİN ÇALMIŞ

Mersin'de cep telefonu çaldığı için gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.P. (23) bir hafta sonra yeniden cep telefonu hırsızlığı yapınca kelepçelendi. Dün adliyeye sevk edilen zanlı, sevdiği kızın yanına gitmek için cep telefonu çalıp sattığını söyledi.







METROBÜS SAPIĞI!

İstanbul'da dün iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre; Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D, (61) Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladı. Şoke olan genç kız yardım çığlıkları attı. Sürücü ise frene basıp kontağı kapattı. Polis ekipleri sapığı gözaltına aldı.