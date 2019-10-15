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  • 15.10.2019 20:56
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 20:56

üyesi 5 ülkeden 'ye toplantısı talebi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () 'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve 'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

BMGK yarın Suriye gündemiyle toplanıyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği üyesi , , , Polonya ve , 'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve 'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.

'nin Suriye'deki son gelişmeleri yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.



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