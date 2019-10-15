Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.
BMGK'nin Suriye'deki son gelişmeleri yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.
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