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  • 15.10.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 20:54

Son dakika: ’da sır ölüm! Haliç’te bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu

Haliç’te bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. Haliç’ten cansız bedeni çıkarılan şahsın uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Haliç Metro Köprüsü yakınlarında su üzerinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen deniz polisi ise şahsı karaya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etmişti.

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