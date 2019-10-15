Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde kış lastiği hakkında araştırmalar artış gösterdi. Soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca sürücü "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kışlık lastikler hangi tarihte takılıyor? İşte cevabı...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.