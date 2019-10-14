Magnum Maserati çekilişi 14 Ekim'de saat 11.00'de gerçekleştirildi. Çekilişe katılan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor. 1 Nisan - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen çekilişte 2 kişiye Magnum Maserati verileceği bildirildi. Peki, Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Magnum Maserati kim kazandı? Magnum Maserati çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Magnum Maserati çekilişi 14 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'de noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi. Kazanan talihliler 19 Ekim 2019 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak.

Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.