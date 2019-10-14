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  • 14.10.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 17:20

Yüz nakli olan tutuklanmıştı! Soruşturmada yeni gelişme

, 'nin 5'inci yüz nakillisi olan 'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı 'silahlı saldırı' olayına ilişkin gizlilik kararı alındığını açıkladı.

Recep Sert tutuklanmıştı! Soruşturmada yeni gelişme

, internet sitesinden yaptığı açıklamada , eşi ve akrabasının da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandığını hatırlatarak soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı alındığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında "Adı geçen Recep Sert'in 10/10/2019 tarihi gece saatlerinde Bilecik ili Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan müştekinin ikametgahı önünde müştekiye karşı silahlı saldırıya giriştiği ancak müştekinin olay yerini kaçarak terk ettiği ve herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı, bu itibarla Recep Sert ve olayla ilgili olduğu tespit edilen diğer şahıslar hakkında soruşturmaya başlanarak şahısların gözaltına alındığı ve akabinde şüphelilerin Bilecik Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmış olup, soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturmaya devam olunduğu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

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