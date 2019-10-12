Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsa bir kişi 3 el ateş etti. Kurşunların hiçbiri şahsa denk gelmezken, mermiler çevredeki boru ve park halindeki araçlara isabet etti. Bununla ilgili İrfan Demir olay yerine gelen polis ekiplerine kendisine ateş şahsı tanımadığı ve yüzünde yanık izleri olduğunu söyledi.
Türkiye'nin beşinci yüz nakli yapılan Recep Sert Bilecik'te tutuklandı
Bilecik'te bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Türkiye'nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert’in de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsa bir kişi 3 el ateş etti. Kurşunların hiçbiri şahsa denk gelmezken, mermiler çevredeki boru ve park halindeki araçlara isabet etti. Bununla ilgili İrfan Demir olay yerine gelen polis ekiplerine kendisine ateş şahsı tanımadığı ve yüzünde yanık izleri olduğunu söyledi.
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