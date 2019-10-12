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  • 12.10.2019 23:28
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 23:28

Türkiye'nin beşinci yüz nakli yapılan Bilecik'te tutuklandı

Bilecik'te bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Türkiye'nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen ’in de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsa bir kişi 3 el ateş etti. Kurşunların hiçbiri şahsa denk gelmezken, mermiler çevredeki boru ve park halindeki araçlara isabet etti. Bununla ilgili İrfan Demir olay yerine gelen polis ekiplerine kendisine ateş şahsı tanımadığı ve yüzünde yanık izleri olduğunu söyledi.

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