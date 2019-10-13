Magnum Maserati çekiliş sonucu kim kazandı? 14 Ekim Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum Maserati çekiliş sonucu kim kazandı? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Maserati çekilişi 1 Nisan - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Magnum'un Maserati ödülünü kazanabilmek için çekilişe katılan vatandaşlar sonuçları bekliyor. Magnum tarafından çekilişe dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, 2019 Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Maserati çekiliş sonucu kim kazandı? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum Maserati çekilişi 14 Ekim 2019 tarihinde yani bugün saat 11.00'de noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Kazanan talihliler 19 Ekim 2019 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak.

Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.