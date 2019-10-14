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4 bin metreden protez bacağıyla atladı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybedip, protezle yaşamına devam eden hemşire Hatice Tunç (22), en büyük hayalini gerçekleştirerek 4 bin metreden paraşütle atladı. Tunç uçuşunu Mehmetçik'e hediye etti

Engelsiz uçuş!
Hasankeyf'te gezi yaparken geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybeden hemşire Hatice Tunç (22), hep paraşütle atlamayı hayal etti. Türk Hava Kurumu, 'deki organizasyonda Hatice Tunç'a paraşütle atlama heyecanı yaşattı.

12 bin fitten paraşütle atlayan hemşire, bu mesafeyi kateden ampüte sporcu olarak tarihe geçti. Duygularını şöyle dile getirdi: Çok heyecanlandım. Tüm engelli kardeşlerimiz cesaretli olsun. Uçuşumuzu, askerlerimize hediye ediyorum.





Ampüte hemşire Hatice Tunç, 12 bin fitten atladı.

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