4 bin metreden protez bacağıyla atladı

Hasankeyf'te gezi yaparken geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybeden hemşire Hatice Tunç (22), hep paraşütle atlamayı hayal etti. Türk Hava Kurumu, İzmir'deki organizasyonda Hatice Tunç'a paraşütle atlama heyecanı yaşattı.
12 bin fitten paraşütle atlayan hemşire, bu mesafeyi kateden ampüte sporcu olarak tarihe geçti. Duygularını şöyle dile getirdi: Çok heyecanlandım. Tüm engelli kardeşlerimiz cesaretli olsun. Uçuşumuzu, askerlerimize hediye ediyorum.
Ampüte hemşire Hatice Tunç, 12 bin fitten atladı.
12 bin fitten paraşütle atlayan hemşire, bu mesafeyi kateden ampüte sporcu olarak tarihe geçti. Duygularını şöyle dile getirdi: Çok heyecanlandım. Tüm engelli kardeşlerimiz cesaretli olsun. Uçuşumuzu, askerlerimize hediye ediyorum.
Ampüte hemşire Hatice Tunç, 12 bin fitten atladı.
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