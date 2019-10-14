4 bin metreden protez bacağıyla atladı Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybedip, protezle yaşamına devam eden hemşire Hatice Tunç (22), en büyük hayalini gerçekleştirerek 4 bin metreden paraşütle atladı. Tunç uçuşunu Mehmetçik'e hediye etti

Hasankeyf'te gezi yaparken geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybeden hemşire Hatice Tunç (22), hep paraşütle atlamayı hayal etti. Türk Hava Kurumu, organizasyonda Hatice Tunç'a paraşütle atlama heyecanı yaşattı.



12 bin fitten paraşütle atlayan hemşire, bu mesafeyi kateden ampüte sporcu olarak tarihe geçti. Duygularını şöyle dile getirdi: Çok heyecanlandım. Tüm engelli kardeşlerimiz cesaretli olsun. Uçuşumuzu, askerlerimize hediye ediyorum.











Ampüte hemşire Hatice Tunç, 12 bin fitten atladı. gezi yaparkengeçirdiği kaza sonucubir bacağını kaybedenhemşirehep paraşütle atlamayı hayaletti. Türk Hava Kurumu, İzmir 'dekiorganizasyonda Hatice Tunç'aparaşütle atlama heyecanı yaşattı.fitten paraşütle atlayanhemşire, bu mesafeyi kateden ampütesporcu olarak tarihe geçti. Duygularınışöyle dile getirdi: Çok heyecanlandım.Tüm engelli kardeşlerimiz cesaretliolsun. Uçuşumuzu, askerlerimizehediye ediyorum.Ampüte hemşire Hatice Tunç, 12 bin fitten atladı. TÜM MANŞETLER