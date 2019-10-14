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Rus piyanist 'nda mesajı: Duyan düşman teslim olur

Konser turnesi kapsamında 'ya gelen ünlü Rus piyanist , 'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu ifade etti. Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko “’nızı duyan düşman teslim olur” dedi.

Mehter mesajı
Konser turnesi kapsamında 'ya gelen ünlü Rus piyanist , 'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu ifade etti. "Lezzetli yemekler, sıcak denizler, Atatürk, çay ve baklava... Türkiye deyince aklıma gelen ilk kelimeler. 'nız öyle güçlü bir sese sahip ki duyan düşman direkt teslim olur. 'i de dinlemek insana huzur veriyor. 100 yıl sonra yalnızca piyano başında sigara içen bir adam olarak hatırlanmak istemem. Müzik benim için dünyadan kaçmak demek" dedi.




Grinko, arkadaşımız Burak Erdem Çelik'e konuştu.

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