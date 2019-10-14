Konser turnesi kapsamında Ankara'ya gelen ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, Türkiye'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu ifade etti. "Lezzetli yemekler, sıcak denizler, Atatürk, çay ve baklava... Türkiye deyince aklıma gelen ilk kelimeler. Mehter Marşı'nız öyle güçlü bir sese sahip ki duyan düşman direkt teslim olur. Zeki Müren'i de dinlemek insana huzur veriyor. 100 yıl sonra yalnızca piyano başında sigara içen bir adam olarak hatırlanmak istemem. Müzik benim için dünyadan kaçmak demek" dedi.
Grinko, arkadaşımız Burak Erdem Çelik'e konuştu.
Grinko, arkadaşımız Burak Erdem Çelik'e konuştu.
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