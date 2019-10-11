Ezber bozan beslenme önerileriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, 76 yaşındaydı. Ünlü doktor, sosyal medyada kendisinden 1 yaş küçük oyuncu Nebahat Çehre ile kıyaslandı. Yıllara meydan okuyan 75 yaşındaki Çehre ise Karatay'la kıyaslandığı için üzüldüğünü açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: "O karşılaştırmaları görünce üzüldüm. Karatay da gayet olgunlukla karşıladı. Hiç alınganlık yapmadı. Böyle bir karşılaştırma yaptıkları için üzgünüm ve Canan hocadan özür diliyorum. Çünkü benim çok saygı duyduğum bir kişilik."
Karatay, yorumlara kızmadığını söylemişti.
Karatay, yorumlara kızmadığını söylemişti.
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