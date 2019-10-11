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, ile sürekli kıyaslandığı için üzgün! "Canan hocadan özür diliyorum"

Yıllara meydan okuyan oyuncu , kendisinden bir yaş büyük Prof. Dr. ile sürekli kıyaslandığı için üzgün olduğunu söyledi ve ekledi: Canan hocadan özür diliyorum

Yaşam koçu!
Ezber bozan beslenme önerileriyle dikkat çeken Prof. Dr. , 76 yaşındaydı. Ünlü doktor, sosyal medyada kendisinden 1 yaş küçük oyuncu ile kıyaslandı. Yıllara meydan okuyan 75 yaşındaki Çehre ise Karatay'la kıyaslandığı için üzüldüğünü açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: "O karşılaştırmaları görünce üzüldüm. Karatay da gayet olgunlukla karşıladı. Hiç alınganlık yapmadı. Böyle bir karşılaştırma yaptıkları için üzgünüm ve Canan hocadan özür diliyorum. Çünkü benim çok saygı duyduğum bir kişilik."



Karatay, yorumlara kızmadığını söylemişti.


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