Geçen hafta yapılan çekilişin ardından 7 milyon 285 bin liralık ikramiyenin bu haftaya devretmesiyle birlikte Süper Loto sonuçları merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bugün bayilerden Süper Loto oynayanlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte MPİ 10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları...

10 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 5 - 12 - 18 - 43 - 46 - 49