Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Haftasonu dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar bu nedenle cumartesi ve pazar günleri havanın nasıl olacağı hakkında araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu ve Artvin çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.