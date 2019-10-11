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  • 11.10.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 19:06

'den o iller için sağanak uyarısı! ? İşte 12- raporu

Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Sıcaklıklar gün geçtikçe azalırken özellikle hafta sonu plan yapanlar yaşadıkları illerde yağış olup olmayacağı hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "?" sorusu yer alıyor. Meteoroloji bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte 12- raporu...

Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Haftasonu dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar bu nedenle cumartesi ve pazar günleri havanın nasıl olacağı hakkında araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu ve Artvin çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

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