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  • 11.10.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 20:02

İstanbul'da doktor, doktoru bıçaklayarak öldürmüştü... Flaş gelişme

Sarıyer ’nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen doktor çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Doktor, doktoru bıçaklayarak öldürmüştü... Flaş gelişme

'nde meslektaşı 'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan , emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki 'na getirildi. Yavuz Sümter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, Sümter'in tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sümter, "kişiyi yerine geçirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı. Pişman olduğunu söyleyen Sümter'in ifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söyledi.

OLAY
İddialara göre, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde doktor olan Yavuz Sümter'in,(29) hastanede nöbeti vardı. Saat 05.00 sıralarında nöbeti olan diğer Doktor Kaan Erol,(26) doktor odasına girdi. Doktor odasında karşılaşınca Kaan Erol, Yavuz Sümter'e kendisinden az çalıştığını ve az hasta baktığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede doktor odasında kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Erol'a defalarca sapladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca ilk müdahale yapılarak Hastanesine götürüldü ancak kurtarılamadı.

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