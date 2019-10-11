İstanbul'da doktor, doktoru bıçaklayarak öldürmüştü... Flaş gelişme

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yavuz Sümter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, Sümter'in tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sümter, "kişiyi yerine geçirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı. Pişman olduğunu söyleyen Sümter'in ifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söyledi.

OLAY

İddialara göre, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde doktor olan Yavuz Sümter'in,(29) hastanede nöbeti vardı. Saat 05.00 sıralarında nöbeti olan diğer Doktor Kaan Erol,(26) doktor odasına girdi. Doktor odasında karşılaşınca Kaan Erol, Yavuz Sümter'e kendisinden az çalıştığını ve az hasta baktığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede doktor odasında kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Erol'a defalarca sapladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca ilk müdahale yapılarak Şişli Etfal Hastanesine götürüldü ancak kurtarılamadı.