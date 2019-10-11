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  • 11.10.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 22:31

'da düzensiz leri taşıyan battı

'nın ilçesi açıklarında batan taki 9 düzensiz Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Bodrum'da denizde kayıp 3 kişi aranıyor

Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisinde düzensiz leri taşıyan ve içerisinde 14 kişinin olduğu belirtilen battı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Denize düşen düzesiz göçmenlerden 9'u kurtarılarak botlara alındı, 2'sinin kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığı belirlendi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması için kıyıda ve denizde arama kurtarma çalışması yapılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 9 düzensiz göçmen, çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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