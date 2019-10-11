Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisinde düzensiz göçmenleri taşıyan ve içerisinde 14 kişinin olduğu belirtilen lastik bot battı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.
Denize düşen düzesiz göçmenlerden 9'u kurtarılarak botlara alındı, 2'sinin kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığı belirlendi.
Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması için kıyıda ve denizde arama kurtarma çalışması yapılıyor. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 9 düzensiz göçmen, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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