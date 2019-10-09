Milli Piyango çekilişleri her ayın 9,19 ve 29'unda yapılıyor. Hemen ardından sonuçlar noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından mpi.gov.tr'den tam liste olarak yayınlanıyor. 9 Ekim Milli Piyango çekilişleri bugün tamamlanarak sonuçlar mpi.gov.tr'de ilan edildi. Yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bölge KKTC-Merkez olarak açıklandı. İşte 9 Ekim Milli Piyango sonuçları...
9 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , KKTC-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
031739
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
350028
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