Milli Piyango çekilişleri her ayın 9,19 ve 29'unda yapılıyor. Hemen ardından sonuçlar noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından mpi.gov.tr'den tam liste olarak yayınlanıyor. 9 Ekim Milli Piyango çekilişleri bugün tamamlanarak sonuçlar mpi.gov.tr'de ilan edildi. Yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bölge KKTC-Merkez olarak açıklandı. İşte 9 Ekim Milli Piyango sonuçları...

9 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , KKTC-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

031739

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

350028