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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 02:17

9 Ekim sonuçları açıklandı! Bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte MPİ tam liste...

İdaresi tarafından her ay 3 defa çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango'da 9 Ekim çekilişleri pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Bayilerden bilet alan binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sonuçları arama motorlarında sonuçları araştırmaya başladı. sonuçları, idare tarafından mpi.gov.tr'den canlı olarak gerçekleştirilen çekilişlerin ardından duyuruldu. İşte Milli Piyango tam listesi...

9 Ekim Milli Piyango sonuçları açıklandı!

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9,19 ve 29'unda yapılıyor. Hemen ardından sonuçlar noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından mpi.gov.tr'den tam liste olarak yayınlanıyor. 9 Ekim Milli Piyango çekilişleri bugün tamamlanarak sonuçlar mpi.gov.tr'de ilan edildi. Yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bölge KKTC-Merkez olarak açıklandı. İşte 9 Ekim Milli Piyango sonuçları...

9 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , KKTC-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

031739

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

350028

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