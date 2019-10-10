DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen lisans programlarına ek tercih süreci tamamlandı. DGS ek tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. 7 Ekim'de DGS ek tercihlerin sona ermesinin ardından sonuçlar ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman? İşte ayrıntılar...

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 2019 Ekim ayının ortalarına doğru açıklanması tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.