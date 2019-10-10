Erzincan'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, saat 00.05'te yerin 9 kilometre altında gerçekleşti. Hafif şekilde hissedilen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER (10 EKİM)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.10.10 07:24:54 36.3295 29.0840 16.4 -.- 2.8 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
2019.10.10 06:30:59 39.1317 30.1783 8.0 -.- 2.6 -.- AYKIRIKCI-ALTINTAS (KUTAHYA)
2019.10.10 06:26:43 37.7235 29.5590 5.0 -.- 1.5 -.- INCELER-BOZKURT (DENIZLI)
2019.10.10 05:38:23 38.9713 43.3303 5.7 -.- 2.4 -.- CELEBIBAGI-ERCIS (VAN)
2019.10.10 05:09:37 37.8883 35.9888 5.0 -.- 1.7 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA)
2019.10.10 04:59:26 39.1707 27.7803 8.8 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
2019.10.10 03:31:53 37.8730 29.0385 5.4 -.- 1.5 -.- KUMKISIK-(DENIZLI)
2019.10.10 03:28:30 38.7925 43.5308 13.5 -.- 2.1 -.- DEREBEY-(VAN)
2019.10.10 03:25:32 37.8802 29.6113 17.9 -.- 1.3 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
2019.10.10 03:20:10 38.4765 42.9848 14.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU
2019.10.10 03:09:00 36.9670 29.0960 12.4 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2019.10.10 03:00:22 37.8790 29.0070 2.1 -.- 2.7 -.- KUMKISIK-(DENIZLI)
2019.10.10 02:54:52 38.8757 27.0252 10.2 -.- 1.1 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)
2019.10.10 02:49:33 34.8458 26.1103 85.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2019.10.10 02:37:04 38.8493 26.9837 9.0 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.10.10 02:06:35 36.8253 36.0030 15.1 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
2019.10.10 01:39:03 37.8580 29.7790 13.4 -.- 1.3 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
2019.10.10 00:40:27 39.5912 26.0077 10.0 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2019.10.10 00:31:01 35.9262 31.9228 26.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2019.10.10 00:24:46 40.8832 28.2922 5.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2019.10.10 00:10:09 39.5615 37.0138 2.9 -.- 1.8 -.- KOVALI-ULAS (SIVAS)
2019.10.10 00:05:23 39.7178 39.1382 9.0 -.- 3.1 3.1 DOGAN-KEMAH (ERZINCAN)
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