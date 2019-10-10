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  • 10.10.2019 08:07
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 08:07

Erzincan'da korkutan deprem! 10 Ekim Kandilli Rasathanesi açıklaması

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre altında olduğu bildirildi. Deprem kısa süreli panik yaratırken depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kandilli 10 Ekim tarihli deprem bilgilerini paylaştı. İşte 10 Ekim Kandilli ...

Erzincan'da korkutan deprem!

Erzincan'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 00.05'te yerin 9 kilometre altında gerçekleşti. Hafif şekilde hissedilen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (10 EKİM)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.10.10 07:24:54 36.3295 29.0840 16.4 -.- 2.8 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
2019.10.10 06:30:59 39.1317 30.1783 8.0 -.- 2.6 -.- AYKIRIKCI-ALTINTAS (KUTAHYA)
2019.10.10 06:26:43 37.7235 29.5590 5.0 -.- 1.5 -.- INCELER-BOZKURT (DENIZLI)
2019.10.10 05:38:23 38.9713 43.3303 5.7 -.- 2.4 -.- CELEBIBAGI-ERCIS (VAN)
2019.10.10 05:09:37 37.8883 35.9888 5.0 -.- 1.7 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA)
2019.10.10 04:59:26 39.1707 27.7803 8.8 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
2019.10.10 03:31:53 37.8730 29.0385 5.4 -.- 1.5 -.- KUMKISIK-(DENIZLI)
2019.10.10 03:28:30 38.7925 43.5308 13.5 -.- 2.1 -.- DEREBEY-(VAN)
2019.10.10 03:25:32 37.8802 29.6113 17.9 -.- 1.3 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
2019.10.10 03:20:10 38.4765 42.9848 14.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU
2019.10.10 03:09:00 36.9670 29.0960 12.4 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2019.10.10 03:00:22 37.8790 29.0070 2.1 -.- 2.7 -.- KUMKISIK-(DENIZLI)
2019.10.10 02:54:52 38.8757 27.0252 10.2 -.- 1.1 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)
2019.10.10 02:49:33 34.8458 26.1103 85.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2019.10.10 02:37:04 38.8493 26.9837 9.0 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.10.10 02:06:35 36.8253 36.0030 15.1 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
2019.10.10 01:39:03 37.8580 29.7790 13.4 -.- 1.3 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
2019.10.10 00:40:27 39.5912 26.0077 10.0 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2019.10.10 00:31:01 35.9262 31.9228 26.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2019.10.10 00:24:46 40.8832 28.2922 5.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2019.10.10 00:10:09 39.5615 37.0138 2.9 -.- 1.8 -.- KOVALI-ULAS (SIVAS)
2019.10.10 00:05:23 39.7178 39.1382 9.0 -.- 3.1 3.1 DOGAN-KEMAH (ERZINCAN)

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