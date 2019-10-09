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  • 10.10.2019 07:43
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 07:43

9 Ekim sonuçları sorgulama: Toplam 10 milyon 972 bin TL! İşte

sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Ekim'de gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 10 milyon 972 bin 110 lira olarak açıklandı. Çekiliş tamamlandı ve sonuçlar hemen duyuruldu. Peki, Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 9 Ekim ...

9 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 1260'ıncı hafta Sayısal Loto oyununda heyecan doruktaydı. Geçtiğimiz haftadan 9 milyon 164 bin 652 lira devri bulunan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye 10 milyon 972 bin olarak belirlendi. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. İşte 9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 EKİM 2019)

9 Ekim Sayısal Loto sonucu: 04 - 22 - 30 - 37 - 42 - 46

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