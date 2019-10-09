9 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 1260'ıncı hafta Sayısal Loto oyununda heyecan doruktaydı. Geçtiğimiz haftadan 9 milyon 164 bin 652 lira devri bulunan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye 10 milyon 972 bin olarak belirlendi. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. İşte 9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 EKİM 2019)

9 Ekim Sayısal Loto sonucu: 04 - 22 - 30 - 37 - 42 - 46