Büyük ayıp

Halk ozanı Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani, yutak kanserine yakalandı. Halk müziği sanatçısı olan Nurşani'nin tedavisi için yardım çağrısı yapıldı. Sağlık Bakanlığı ise tedavi masraflarını karşıladı. Yardım kampanyası da sonlandırıldı. Ancak bazı dolandırıcıların, sanatçının adını kullanarak yardım geceleri düzenleyip para topladığı ortaya çıktı. Engin Nurşani, yardım kampanyası düzenleyenler hakkında hukuk mücadelesi başlattı. Sanatçı Instagram'dan şu açıklamayı yaptı: "Tedavimin tüm masraflarını Sağlık Bakanlığı karşılamaktadır. Lütfen adımı kullanarak yardım için para toplayanlara itibar etmeyin. Sevenlerimin duygularını sömürenler hakkında hukuk mücadelesi vereceğim."
- Yaşam
- 10.10.2019
- Gazete
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