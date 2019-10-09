Safer ayı ne zaman bitiyor? İslam dininde önemli günler arasında yer alan ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğduğu ay olan Rebiülevvel ayı için müslümanlar bekleyişini sürdürüyor. Evvelki bahasr anlamına gelen Rebiülevvel ayı, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor? 2019 Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte 2019 dini günler takvimi...

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

30 Eylül'de başlayan Safer ayı, 28 Ekim'de sona erecek.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam aleminde önemli günlerden olan ve Hz. Muhammed'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı, 2019 yılında 29 Ekim Salı günü başlayacak.