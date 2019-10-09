Cornetto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Cornetto Mini Cooper çekilişi tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Çekilişe katılan vatandaşlar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını ve sonuçları nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyor. Yazımızda, 2019 Cornetto Mini Cooper çekilişine dair detayları bulabilirsiniz. Peki, Cornetto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 Algida Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuç tarihi...

CORNETTO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Ekim'de yapılacak çekiliş sonrası kazanan aday açıklanacak. Şimdi ise gözler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Hemen belirtelim ki, Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları 12 Ekim Cumartesi günü duyurulacak. Kazananlar, Algida'nın resmi internet sitesi ile Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.