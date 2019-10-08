Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Maserati çekilişine katılım tamamlandı. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil ikramiyesi kazanacak. Çekilişin yapılmasına kısa süre kala vatandaşlar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını ve sonuçları nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyorlar. Peki, Magnum çekilişi ne zaman? 2019 Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Maserati çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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