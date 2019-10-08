Meteoroloji'den Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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