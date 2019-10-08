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  • 08.10.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 18:46

Meteoroloji'den Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarıları gelmeye devam edeceğiz. Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den o bölge için kritik uyarı

Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.


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