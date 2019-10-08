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  • 08.10.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 17:30

Kilolarca pamuğun altında kaldı, ağır yaralandı

'da nakliye işiyle uğraşan bir sürücü, TIR'ın dorsesine yüklediği pamuk balyalarını bağlarken balyaların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

'da park halindeki tırın dorsesinde bulunan pamuk balyalarının altında kalan sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. İplik fabrikası önünde park eden pamuk yüklü tırın sürücüsü Mehmet Çoban (33), dorsede halatlarla gerdirme yaptığı sırada üzerine pamuk balyaları düştü. Başına isabet eden pamuk balyasıyla yere düşen ve uzun süre hareketsiz yatan Çoban'ı fark eden fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının altında kalan Çoban'ı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı fabrikaya ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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