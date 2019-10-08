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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 07:20

'den o bölgede yaşayanlara kritik uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2019

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlanırken, Artvin'in kuzey ilçelerinde yaşayan vatandaşlar "kuvvetli sağanak yağış" nedeniyle uyarıldı. Yağış nedeniyle sel ve taşkınlar olabileceği belirtilirken, yurdun geri kalanında ise havanın açık olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 9 Ekim 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den o bölgede yaşayanlara kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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