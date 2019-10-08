Erzurum'da, Aziziye Tabyası'nda, mayolu fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşan K.G., tepkiler üzerine, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Osmanlı-Rus savaşında, Erzurumluların destansı savunma verdikleri Aziziye Tabyasında mayolu fotoğraf çektiren K.G., sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde fotoğraflara yönelik tepki üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri K.G.'yi gözaltına aldı.
Emniyette ifadesi alınan K.G. ardından, serbest bırakıldı.
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