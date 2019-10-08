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  • 09.10.2019 07:39
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 07:42

'nda mayolu pozlar veren kadın hakkında flaş gelişme

Dün sosyal medyada 'nda mayolu şekilde poz veren bir kadının fotoğrafları ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından sosyal medyada birçok kişi duruma tepki gösterirken, gelen tepkilerin ardından fotoğrafları paylaşan K.G. isimli kadın gözaltına alındı.

Erzurum'da, Aziziye Tabyası'nda, mayolu fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşan K.G., tepkiler üzerine, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Osmanlı-Rus savaşında, Erzurumluların destansı savunma verdikleri Aziziye Tabyasında mayolu fotoğraf çektiren K.G., sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde fotoğraflara yönelik tepki üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri K.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan K.G. ardından, serbest bırakıldı.

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