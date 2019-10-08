Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, büroların yer aldığı 3 katlı binanın ikinci katındaki bir ofiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ofiste kalan ve yangın sırasında içeride bulunan Tuncay Çeliktutan (58) dumanları fark edince polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Çeliktutan, ofiste beraber kaldıkları iş arkadaşı Serhat Eğel'in (35) çıkamadığını söylemesi üzerine içeri giren ekipler, bu kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.