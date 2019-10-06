Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 07.10.2019 07:26
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 07:26

? 2019 ne zaman açıklanacak?

Cornetto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cornetto çekilişine katılan vatandaşlar çekiliş sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalara başladı. Kazananın Mini Cooper alacağı çekilişin detayları belli oldu. Peki, ? 2019 ne zaman açıklanacak?

Cornetto Mini Cooper çekilişi ne zaman?

Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Cornetto Mini Cooper çekilişine katılım 1 Temmuz - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Bu yılki çekilişin ödülünü Mini Cooper olarak belirleyen Cornetto, çekilişin detaylarını da paylaştı. Çekilişe katılan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor ve kimin kazanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cornetto çekilişi ne zaman? 2019 Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

CORNETTO MİNİ COOPER 2019 ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cornetto tarafından yapılan açıklamada, merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, Cornetto Mini Cooper çekilişi 7 Ekim 2019 tarihinde yapılacak.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriCornetto çekilişi ne zaman? 2019 Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri