Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Cornetto Mini Cooper çekilişine katılım 1 Temmuz - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Bu yılki çekilişin ödülünü Mini Cooper olarak belirleyen Cornetto, çekilişin detaylarını da paylaştı. Çekilişe katılan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor ve kimin kazanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cornetto çekilişi ne zaman? 2019 Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

CORNETTO MİNİ COOPER 2019 ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cornetto tarafından yapılan açıklamada, merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, Cornetto Mini Cooper çekilişi 7 Ekim 2019 tarihinde yapılacak.