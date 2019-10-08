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Kaçırılan oğluna 'de kavuştu

Gözü yaşlı anne, eski eşi tarafından ’e kaçırılan 11 yaşındaki oğluna kavuştu. Yardımları için Başkan ’a teşekkürlerini sundu.

Film gibi kavuşma
İstanbul'da yaşayan anne Diğdem Şenol, velayeti kendisinde olan ancak eski eşi Çağrı Çapraz tarafından 'a kaçırılan oğlu Ö.B.Ç'ye (11) 'nın girişimleri sonucu Erbil'de kavuştu. Daha önce 'de uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklu bulunan Çağrı Çapraz ise Irak'a kaçak yollardan girme ve velayeti annesinde olan çocuğu alıkoyma gerekçesiyle tutuklandı. Anne Şenol, oğlunun kayıp olduğu süre içinde kendisini arayarak destek olan Başkan Tayyip Erdoğan'a yardımlarından dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Herkesin çok emeği geçti. Tek başıma olsaydım zaten başaramazdım. Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Beni yavruma kavuşturdu" dedi.

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