İstanbul'da yaşayan anne Diğdem Şenol, velayeti kendisinde olan ancak eski eşi Çağrı Çapraz tarafından Irak'a kaçırılan oğlu Ö.B.Ç'ye (11) Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Erbil'de kavuştu. Daha önce Türkiye'de uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklu bulunan Çağrı Çapraz ise Irak'a kaçak yollardan girme ve velayeti annesinde olan çocuğu alıkoyma gerekçesiyle tutuklandı. Anne Şenol, oğlunun kayıp olduğu süre içinde kendisini arayarak destek olan Başkan Tayyip Erdoğan'a yardımlarından dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Herkesin çok emeği geçti. Tek başıma olsaydım zaten başaramazdım. Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Beni yavruma kavuşturdu" dedi.
- Yaşam
- 08.10.2019
- Gazete
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