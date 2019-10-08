cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Tüyler ürperten olay dün'de meydana geldi. 30 yaşındaki Cevahir Çay, bir süre önce mahkemeye gitti. 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın (35), kendisini dövdüğünü söyledi. Koruma talep etti. Mahkeme, kocaya 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdi. Kararı öğrenince çılgına dönen Mustafa Çay, dün sabah evin önünde eşinin dışarı çıkmasını bekledi. Çarşıya gitmek için durağa giden kadını takip etti. Konuşmak istedi. Ancak Cevahir Çay, bu talebi reddetti. Bunun üzerine adam, belinden çıkardığı bıçakla eşini katletti. Çevredekiler ise hemen polis ve 112 Acil Servis'e haber verip, yaralı kadına yardım etmek istedi. Ancak Mustafa Çay, elindeki bıçakla herkesi tehdit etti. Eşinin ölmesini bekledi. Kısa süre sonra gelen polis ekibi ise Mustafa Çay'ı etkisiz hale getirdi. Cani adam kelepçelendi. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti...Katil koca, "Eşim beni aldatıyordu. Aldattığını kabul ettiği için öldürdüm" dedi.