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  • 07.10.2019 23:34
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 23:34

'da korkutan ! Alevler fabrikayı sardı

’da 'nde yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıktı. Alevlerin fabrikayı sarması sonucunda işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alev topuna dönen fabrikadaki yangını kontrol altına alabildi.

'da 'nde yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıktı.

Olay, saat 21.30 sularında Yenimahalle ilçesi Ostim Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ostim 1534. Sokak'ta bulunan dış cephe termo yalıtım malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın önünde bulunan propan tankının vanasından sızan gazın alev almasıyla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Büyüyen alevleri fark eden işçiler, yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin fabrikayı sarması sonucunda işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ekipleri sevk edildi.

3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alev topuna dönen fabrikadaki yangını kontrol altına alabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika ve önünde bulunan 3 otomobil hasar gördü. Yanan otomobiller, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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