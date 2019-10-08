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  • 08.10.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 09:06

'da yağış başladı! felç oldu

'da günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabah iş ve okullarına gitmeye çalışan İstanbullular ise trafiğe yakalandı.

İstanbul'da yağış başladı! Trafik felç oldu

Başta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olmak üzere Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.

a hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu.

Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YAĞMUR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başlayan yağmurla beraber kazaları da meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.

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