İstanbul'da yağış başladı! Trafik felç oldu

Başta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu.

Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YAĞMUR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başlayan yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.