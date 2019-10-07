Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Meteoroloji'den son dakika 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 8 Ekim 2019 hava durumu
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteoroloji'nin internet sitesinden yayınlanan tahminlerde, Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği bildirildi. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ekim 2019 hava durumu tahminleri...
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