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  • 08.10.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 09:24

'ta mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı

Tokat'tan mahkumların sevki için yola çıkan araç, -Tokat karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu araçta bulunan 5'i asker 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var

'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.

Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yolu Ilıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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