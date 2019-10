gerçekleşen bazı olaylar,insanları şaşırtmanınötesine geçerek tarihe geçti.Gerçekleşmesi imkansız gibigörülen bazı olaylara kimseaçıklama getiremedi.Dünyaca ünlü otomobil markası Ferrari'nin sahibi Enzo Ferrari,Ferrari'nin ölümünden 2 ay sonra ise Arsenal 'in yıldızıve Özil arasındaki benzerlik dikkat çekti. 1988'de gerçekleşen ölümdoğum ve inanılmaz benzerlik, "Tesadüf mü, reenkarnasyon mu" sorularını gündeme getirdi.doğan hemşire Violet Jessop, Titanic'in de dahil olduğu tam 3 gemi kazasından sağ çıkmıştı. "Batırılamayan kadın" diye anılmıştı. "Batırılamayan kadın" Violet, 1971'de 83 yaşındayken kalp yetmezliği sonucu öldü. Anne Hathaway 'in eşi Adam Shulman, William Shakespeare 'e benziyor. İlginçtir ki Shakespeare'in karısının adı da Anne Hathaway'di.Mark Twain, 1835'de Halley Kuyruklu Yıldızı, dünyanın üzerinden geçerken doğdu. Her 76 yılda bir geçtiği bilinen yıldız hakkında "Onunla gideceğim" demişti. 1910'da yıldızın göründüğü gün can verdi.ABD'nin iki eski başkanı Abraham Lincoln ve John F. Kennedy, suikast sonucu öldü ve ölüm günleri Cuma'ydı. İkisinin de 4 çocuğu vardı. Kennedy'nin sekreterinin adı Lincoln, Lincoln'ünkinin adı ise John'du.Lincoln bir Ford tiyatrosunda, Kennedy ise Ford tarafından yapılmış bir Lincoln'ün içinde vurulmuştu.