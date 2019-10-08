Tesadüfen gerçekleşen bazı olaylar, insanları şaşırtmanın ötesine geçerek tarihe geçti. Gerçekleşmesi imkansız gibi görülen bazı olaylara kimse açıklama getiremedi. Dünyanın konuştuğu ilginç olaylar ise şöyle listelendi:
BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ DOĞDU
Dünyaca ünlü otomobil markası Ferrari'nin sahibi Enzo Ferrari, 14 Ağustos 1988'de hayatını kaybetti. Ferrari'nin ölümünden 2 ay sonra ise Arsenal'in yıldızı Türk futbolcu Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de dünyaya geldi. Ferrari ve Özil arasındaki benzerlik dikkat çekti. 1988'de gerçekleşen ölümdoğum ve inanılmaz benzerlik, "Tesadüf mü, reenkarnasyon mu" sorularını gündeme getirdi.
BATIRILAMAYAN KADIN
1887'DE doğan hemşire Violet Jessop, Titanic'in de dahil olduğu tam 3 gemi kazasından sağ çıkmıştı. "Batırılamayan kadın" diye anılmıştı. "Batırılamayan kadın" Violet, 1971'de 83 yaşındayken kalp yetmezliği sonucu öldü.
VAY 'ANNE'SİNİ!
Oyuncu Anne Hathaway'in eşi Adam Shulman, William Shakespeare'e benziyor. İlginçtir ki Shakespeare'in karısının adı da Anne Hathaway'di.
KENDİ ÖLÜMÜNÜ ÖNGÖRDÜ...
Yazar Mark Twain, 1835'de Halley Kuyruklu Yıldızı, dünyanın üzerinden geçerken doğdu. Her 76 yılda bir geçtiği bilinen yıldız hakkında "Onunla gideceğim" demişti. 1910'da yıldızın göründüğü gün can verdi.
ŞAŞIRTAN BENZERLİK
ABD'nin iki eski başkanı Abraham Lincoln ve John F. Kennedy, suikast sonucu öldü ve ölüm günleri Cuma'ydı. İkisinin de 4 çocuğu vardı. Kennedy'nin sekreterinin adı Lincoln, Lincoln'ünkinin adı ise John'du.
Lincoln bir Ford tiyatrosunda, Kennedy ise Ford tarafından yapılmış bir Lincoln'ün içinde vurulmuştu.
BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ DOĞDU
Dünyaca ünlü otomobil markası Ferrari'nin sahibi Enzo Ferrari, 14 Ağustos 1988'de hayatını kaybetti. Ferrari'nin ölümünden 2 ay sonra ise Arsenal'in yıldızı Türk futbolcu Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de dünyaya geldi. Ferrari ve Özil arasındaki benzerlik dikkat çekti. 1988'de gerçekleşen ölümdoğum ve inanılmaz benzerlik, "Tesadüf mü, reenkarnasyon mu" sorularını gündeme getirdi.
BATIRILAMAYAN KADIN
1887'DE doğan hemşire Violet Jessop, Titanic'in de dahil olduğu tam 3 gemi kazasından sağ çıkmıştı. "Batırılamayan kadın" diye anılmıştı. "Batırılamayan kadın" Violet, 1971'de 83 yaşındayken kalp yetmezliği sonucu öldü.
VAY 'ANNE'SİNİ!
Oyuncu Anne Hathaway'in eşi Adam Shulman, William Shakespeare'e benziyor. İlginçtir ki Shakespeare'in karısının adı da Anne Hathaway'di.
KENDİ ÖLÜMÜNÜ ÖNGÖRDÜ...
Yazar Mark Twain, 1835'de Halley Kuyruklu Yıldızı, dünyanın üzerinden geçerken doğdu. Her 76 yılda bir geçtiği bilinen yıldız hakkında "Onunla gideceğim" demişti. 1910'da yıldızın göründüğü gün can verdi.
ŞAŞIRTAN BENZERLİK
ABD'nin iki eski başkanı Abraham Lincoln ve John F. Kennedy, suikast sonucu öldü ve ölüm günleri Cuma'ydı. İkisinin de 4 çocuğu vardı. Kennedy'nin sekreterinin adı Lincoln, Lincoln'ünkinin adı ise John'du.
Lincoln bir Ford tiyatrosunda, Kennedy ise Ford tarafından yapılmış bir Lincoln'ün içinde vurulmuştu.
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