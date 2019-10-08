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Dünyayı şaşkına çeviren olay! Enzo Ferrari öldü doğdu

Bazı tesadüfler tarihe geçti. , gariplikte çığır açan olaylar listesinde başı çekti. Başarılı futbolcu, Ferrari’nin öldüğü 1988’de dünyaya geldi. İşin tuhaf yanı ise ikili arasındaki inanılmaz benzerlikti. Bu durum dünyayı şaşkına çevirdi.

Özil olay
Tesadüfen gerçekleşen bazı olaylar, insanları şaşırtmanın ötesine geçerek tarihe geçti. Gerçekleşmesi imkansız gibi görülen bazı olaylara kimse açıklama getiremedi. Dünyanın konuştuğu ilginç olaylar ise şöyle listelendi:



BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ DOĞDU
Dünyaca ünlü otomobil markası Ferrari'nin sahibi Enzo Ferrari, 14 Ağustos 1988'de hayatını kaybetti. Ferrari'nin ölümünden 2 ay sonra ise 'in yıldızı Türk futbolcu Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de dünyaya geldi. Ferrari ve Özil arasındaki benzerlik dikkat çekti. 1988'de gerçekleşen ölümdoğum ve inanılmaz benzerlik, "Tesadüf mü, reenkarnasyon mu" sorularını gündeme getirdi.



BATIRILAMAYAN KADIN
1887'DE doğan hemşire Violet Jessop, Titanic'in de dahil olduğu tam 3 gemi kazasından sağ çıkmıştı. "Batırılamayan kadın" diye anılmıştı. "Batırılamayan kadın" Violet, 1971'de 83 yaşındayken kalp yetmezliği sonucu öldü.



VAY 'ANNE'SİNİ!
Oyuncu 'in eşi Adam Shulman, 'e benziyor. İlginçtir ki Shakespeare'in karısının adı da Anne Hathaway'di.



KENDİ ÖLÜMÜNÜ ÖNGÖRDÜ...
Yazar Mark Twain, 1835'de Halley Kuyruklu Yıldızı, dünyanın üzerinden geçerken doğdu. Her 76 yılda bir geçtiği bilinen yıldız hakkında "Onunla gideceğim" demişti. 1910'da yıldızın göründüğü gün can verdi.



ŞAŞIRTAN BENZERLİK
ABD'nin iki eski başkanı ve John F. Kennedy, suikast sonucu öldü ve ölüm günleri Cuma'ydı. İkisinin de 4 çocuğu vardı. Kennedy'nin sekreterinin adı Lincoln, Lincoln'ünkinin adı ise John'du.



Lincoln bir Ford tiyatrosunda, Kennedy ise Ford tarafından yapılmış bir Lincoln'ün içinde vurulmuştu.

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