Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek. Kentte yağışlı hava etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek.

ORTA KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Orta Karadeniz'in İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artıracak. Rüzgarın İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.