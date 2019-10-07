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  • 07.10.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 13:12

Son dakika... lular dikkat! saat verip uyardı

Son dakika haberine göre , Marmara’nın kuzeydoğusu için uyarısı yaptı. Meteoroloji ayrıca 'da başlayacak yağış için saat de verdi.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK
Meteoroloji'nin son verilerine göre 'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek. Kentte yağışlı hava etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek.

ORTA KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI
'in İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artıracak. Rüzgarın İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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