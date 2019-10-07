Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem herkesi tedirgin etti. Depremin ardından yapılan açıklamalarla beraber İstanbul deprem fay hattı için vatandaşların araştırması devam ediyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, vatandaşların MTA'nın sitesine girerek evlerinin altından fay hattının geçip geçmediğini görebileceğini ifade etti. Bu gelişme sonrası "Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? " sorusu gündeme oturdu. Peki MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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