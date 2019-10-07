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  • 07.10.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 10:45

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem herkesi tedirgin etti. Depremin ardından yapılan açıklamalarla beraber İstanbul deprem fay hattı için vatandaşların araştırması devam ediyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, vatandaşların MTA'nın sitesine girerek evlerinin altından fay hattının geçip geçmediğini görebileceğini ifade etti. Bu gelişme sonrası "Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? " sorusu gündeme oturdu. Peki MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, yakın zamanda meydana gelen Marmara depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Er, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek depremin sadece İstanbul'u değil, bütün Marmara Bölgesini etkileyeceğini belirtti. Vatandaşların Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sitesine girerek evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolaylıkla öğrenebileceğini belirten Er, zemin etüdü ile de evlerin sağlıklı olup olmadığının belirlendiğini söyledi.

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? TIKLA ÖĞREN

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