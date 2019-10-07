Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, yakın zamanda meydana gelen Marmara depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Er, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek depremin sadece İstanbul'u değil, bütün Marmara Bölgesini etkileyeceğini belirtti. Vatandaşların Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sitesine girerek evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolaylıkla öğrenebileceğini belirten Er, zemin etüdü ile de evlerin sağlıklı olup olmadığının belirlendiğini söyledi.
EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? TIKLA ÖĞREN
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