Meteoroloji'den son dakika 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 8 Ekim 2019 hava durumu 08.10.2019 12:37

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteoroloji'nin internet sitesinden yayınlanan tahminlerde, Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği bildirildi. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ekim 2019 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara Bölgesinde kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu,

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Orta Karadeniz geneli ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı bulutlu