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  • 07.10.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 20:01

Mersin'de çocuğa atan zanlı hakkında flaş karar! Tutuklandı

Mersin'de bir sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa attığı görüntüleri paylaşılan zanlı tutuklandı. Tepki çeken görüntüler üzerine gözaltına alınan N.K. hakkında çıkarıldığı Hakimliğince ev hapsi kararı verilmiş, bu karara Başsavcılığı itiraz etmişti.

Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Flaş karar

Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli N.K. hakkında Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz sonucu şüpheli N.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.

Daha sonra Başsavcılıktan yapılan ikinci açıklamada, yakalama kararının ardından şüpheli N.K'nin çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında site sakini N.K'nin 5 yaşındaki uyruklu ve vatandaşı A.K'ye attığı görüntüler yayılmıştı.

Tepki çeken görüntüler üzerine gözaltına alınan N.K. hakkında çıkarıldığı Mersin Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi kararı verilmiş, bu karara Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.


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