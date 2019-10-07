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  • 07.10.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 20:40

'den o bölgeler için uyarı! Yarın İşte 8 Ekim Salı raporu...

Ekim ayının ikinci haftasında olduğumuz şu günlerde hava sıcaklarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve pek çok ili yakından ilgilendiren ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Son olarak İstanbul Valiliği de vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilik vatandaşları sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Peki, yarın İşte 8 Ekim Salı hava durumu raporu...

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı!

Hava sıcaklıklarında yaşanan belirgin düşüşlerin ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılarını büyük bir önemle takip ediyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekilirken vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olması istendi.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek. Kentte yağışlı hava etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Salı 23.00-8 Ekim Çarşamba 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.

Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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