Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.
Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.
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