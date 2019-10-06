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  • 06.10.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 20:21

’da korkutan görüntü! kameraya yansıdı

’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren ardından Değirmendere mahallesine yıldırım düştü. amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.

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